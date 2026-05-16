Hala Sultan İlahiyat Koleji 7. sınıf öğrencileri İrşad Cihan Umut ile Yusuf Ali Yenen, Antalya’da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda ortaokul düzeyindeki “Tasarla Çalıştır” kategorisinde Türkiye genelinde 10’uncu oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, 23 ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden 10 bini aşkın yarışmacının 3 bin 600 robotla katıldığı yarışmada öğrenciler, toplam 340 ekibin başvurduğu kategoride yarıştı.

Teorik sınav aşamasını 14’üncü sırada tamamlayarak son 40 takım arasına kalan öğrenciler, sonraki etapta verilen parkur görevini yerine getirecek robotu bir gün içerisinde tasarlayıp üretti. Öğrencilerin robotun fiziksel kurulumu ile yazılımını kendi imkânlarıyla hazırladığı belirtildi.

Final etabında jüri ve izleyiciler önünde yarışan öğrenciler, ilk kez katıldıkları organizasyonda Türkiye genelinde 10’unculuk elde etti.

Açıklamada, başarıda emeği bulunan öğretmen Cem Kahraman ile okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür edilerek öğrenciler tebrik edildi.