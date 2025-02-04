AEK-AEL maçında olaylar çıktı

Larnaka’da Pazar akşamı oynanan AEK-AEL futbol maçında olaylar çıktı.

Fileleftheros gazetesi, alınan tüm tedbirlere rağmen holiganların yine olay çıkarmayı başardığını ve polislerin saldırıların hedefi olduğunu yazdı.

Gazete, holiganların polise molotof kokteyli ve işaret fişekleriyle saldırdığını kaydederek, bir polisin hafif yaralandığını ve göz yaşartıcı sprey kullanılarak kalabalığın dağıtıldığını kaydetti.

Haberde, olaylarla ilgili yalnızca bir kişinin, küfürlü konuşma sebebiyle gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

-Ev ve araba kundaklandı

Öte yandan Politis gazetesi de, Larnaka’ya bağlı Aradip köyünde 59 yaşındaki bir şahsa ait evin, dün sabaha karşı kimliği belirsiz şahıslar tarafından çatapat atılarak kundaklandığını ve evde maddi hasar meydana geldiğini yazdı.

Gazete, dün sabaha karşı yine Larnaka’da meydana gelen bir başka olayda ise, park halinde bulunan iki arabanın yanıcı madde dökülerek kundaklandığını ve itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Haberde, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.