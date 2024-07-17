Lefkoşa'da bir buçuk yıl önce sahte satış sözleşmesi düzenleyerek satan ve 55 bin sterlin para temin eden C.Y. (E-60), olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı teminata bağlandı.

Polis bası bültenine göre, Lefkoşa’da 21 Aralık 2022 tarihinde C.Y.’nin (E-60), Hamitköy sakinii iki şahıs adına kayıtlı bir arsayı, sahte satış sözleşmesi düzenleyip, başka bir şahsa vererek tedavüle sürdüğü ve 55 bin sterlini sahtekârlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, C.Y. tespit edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlandı.

-35 yaşındaki Basıl Alhazınah hayatını kaybetti

Geçen pazar intihara teşebbüs ederek, hastaneye kaldırılan Girne’de sakin 35 yaşındaki Basıl Alhazınah dün hayatını kaybetti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınan Basıl Alhazınah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

-Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 15.00 sıralarında, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, S.O.A. (E-26) ve N.J.D.’nin (E-21) kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, S.O.A. ve N.J.D.’nin tasarruflarında yaklaşık 500 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İkamet izinsiz 4 kişi hakkında yasal işlem

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz 4 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Park halindeki araçta yangın

Lefkoşa’da faaliyet gösteren özel bir hastaneye ait araç park yerinde dün saat 16.00 sıralarında, park halinde bulunan Ahmet Köse kullanımındaki FK 709 plakalı araçta, muhtemelen makine bölümündeki egr borusunun tıkanıp ısınarak, alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Hastane çalışanları tarafından yangın söndürme cihazı kullanılarak söndürülen yangına, itfaiye ekipleri soğutma yaptı.

Yangın sonucu aracın makine bölümünde bulunan plastik aksamlar ile ön kaput boyası zarar gördü.