Girne’de sakin Basel Abdalk Karım Yousef Hamad ve Mehmetçik’te sakin Ahmet Müderrisoğlu dün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Basel Abdalk Karım Yousef Hamad (E-23), dün saat 11.00 sıralarında, kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.

Hamad’ın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-82 yaşındaki Ahmet Müderrisoğlu hayatını kaybetti

Mehmetçik’te sakin Ahmet Müderrisoğlu (E-82), geçen pazartesi günü kaldığı ikametgah içerisinde hareketsiz olarak bulunması üzerine, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı. Yapılan ileri soruşturmada, bahse konu şahsın intihara teşebbüs ettiği de belirlenmişti.

Müderrisoğlu, dün tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

İskele’de kanunsuz mal tasarrufu meselesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada 5 kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından M.K.’nin (E-25) kullanımındaki araçta yapılan aramada, toplam 90 karton elektronik sigara tütününü kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek, emare olarak alınmış ve bahse konu şahıs tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada kapsamında, Ekim 2025-22.01.2026 tarihleri arasında, M.K.’nin İskele’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışırken, F.Ö.(E-25) ve A.Ö.(E-23) ile birlikte market içerisinde satışa sunulan toplam 160 karton elektronik sigara tütünü ile 20 şişe alkollü içkiyi çaldığı belirlendi.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Z.F.(E-26), O.Ö. (E-25) ve A.B.(E-21) tespit edilerek, tutuklandı, kaldıkları ikametgahlar ile kullanımlarındaki araçlarda yapılan aramada ise, toplam 100 karton elektronik sigara tütünü ile 10 şişe alkollü içki tespit edilip, emare olarak alındı.

-Demirhan’daki süpermarkette hırsızlık… 1 kişi tutuklandı

21 Kasım 2025-1 Ocak 2026 tarihleri arasında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs/ların muhtelif mutfak ve kozmetik ürünlerini çaldığı belirlendi.

Olaylar polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen H.A.(E-44) tespit edilerek, tutuklandı.

-İkamet izinsiz 1 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Dağyolu’ndaki bir evde çıkan yangın zarara neden oldu

Dağyolu’nda sabaha karşı saat 02.00 sıralarında, bir evin salon odası içerisinde, muhtemelen şömineden atılan kıvılcımın koltuğu tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, muhtelif mobilya ve beyaz eşyalar ile pencere ve kapılar yandı, çıkan ısıdan dolayı ise evin tüm duvarları islendi.

Yangından etkilenen bir ev sakini, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.