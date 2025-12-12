Polis Genel Müdürlüğü’nün 8 milyar 452 milyon 706 bin TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

- Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı Polis Genel Müdürlüğü’nün bütçesi üzerine söz alarak, polis örgütünün sırtlarını dayadığı ve hiçbir şüphe duymadan yol almaya çalıştıkları bir kurum olduğunu kaydetti.

Solyalı, polisin itibarının hiçe sayıldığını belirterek, hükümete eleştirilerde bulundu. “Biz polise sahip çıkacağız, itibarını koruyacağız.” diyen Solyalı, polisin sivil otoriteye bağlı bir kurum olmadığını, bunun eksikliğini ve olması gerekenin ne olduğunu hep söylediklerini kaydetti.

Solyalı, polisin sivil otoriteye bağlı olmamasının yarattğı sıkıntıları dile getirerek, eleştirilerde bulundu.

Polis teşkilatının siyasi amaçlar uğruna kullanılmasına karşı olduklarını dile getiren Solyalı, temel hak ve hürriyetleri kullanan vatandaşın, bu temel hak ve hürriyetlerini kullanamamasına polisin aracılık etmeyeceğini söyedi.

Solyalı, polisin orantısız güç kullanması konusunda daha hassas olması gerektiğini kaydetti.

Hükümetin polis teşkilatıyla ilgilenmediğini, polisliğin zor ve stresli bir meslek olduğunu belirten Solyalı, “Bu stresli mesleğin karşılığı, doğru şekilde mali olarak ödenmelidir, bu tartışmasız olmalıdır.” dedi.

Polis teşkilatının yaşadığını sıkıntılara ve sorunlara da değinen Solyalı, polisin mesai hakkının da iade edilmesi gerektiğine işaret etti.

Polis teşkilatının zor koşullarda görev yaptığını belirten Solyalı, polis mensubu sayısının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Bazı rakamlar paylaşan Solyalı, polislerin görevlerinden ayrılarak başka kamu hizmetine gittiklerine dikkat çekti.

Polis Yasası ve reçete soruşturması konusuna da değinen Solyalı, “Polis, kendi keyfine göre birim kurma işini artık tamamlamalı.” dedi. Solyalı bu konuda bazı eleştirilerde bulundu.

Solyalı, “Teşkilat şemasının günün koşullarına uygun şekle getirilmesinin ardından iç örgütleme tüzüğü de bir şekilde polis tarafından güncellenmek zorunda kalacak. Bunu bekleyen bir polis teşkilatı olduğunu düşünüyorum.”şeklinde konuştu.

Solyalı, önleyici tedbirlerin alınması konusunda hükümet ile polisin kopukluk yaşadığını görüşünü dile getirdi.

İthal olarak nitelendirdiği “Yeni nesil çeteleşme konusuna” da değinen Solyalı, eleştirilerini sürdürdü.

“Maalesef raporlara yansıyor, bu ülkedeki insan ticareti ve diğer organize suçlarla mücadelede ne kadar zayıf olduğumuz…” ifadesini kullanan Solyalı, bu konuda notların zayıf olduğunu savundu.

Solyalı, insan ticaretiyle alakalı davaların mahkemeye gelmediğini de ileri sürerek, “Kime giderse gitsin bu bir dokunulmazlığı olan siyasi olabilir, bir bakan da olabilir. Polisşn bu işlerin peşini asla bırakmaması gerekiyor.” dedi.

- Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, Polis Teşkilatı’nın ihtiyaçlarının olduğunu söyledi ve polisin emeğinin karşılığını alamadığını dile getirdi.

Polislerin moral ve motivasyonun yerinde olmadığını kaydeden Şahiner, iş yükünün çok fazla olduğunu ifade etti. Hükümetin bu kuruma sırtını döndüğünü savunan Şahiner, eleştirilerde bulundu.

Polisin asli görevi olmayan görevlerine değinen Şahiner, polisin yükümlülüğü olmayan işlerin üzerinden alınması gerektiğini söyledi.

Polisin haklarıyla ilgili sıkıntılara da değinen Şahiner, bu kouda kısmi iyileştirmeler sağlanabileceğini dile getirdi.

Şahali, polisin emeklilik ve ek mesai haklarından mahrumiyet gibi eksikliklere rağmen çok başarılı operasyonlara imza attıklarını dile getirdi.

Şahali, “Toplum içerisinde infial yaratan, belli başlı suç teşkil eden olaylara çok başarılı, çok hızlı sonuç veren operasyonların yürütülmesi de gerçekten alkışlanacak olan bir durumdur.” dedi.

Polis teşkilatında tercüman eksikliği sorununa da değinen Şahiner, Sivil Hizmet Görevlileri'nin sıkıntılarından da bahsetti.

İtfaiye teşkilatındaki eksikliklere ve sıkıntılara işaret eden Şahiner, “Burada tasarruf olmaz, güvenlikten tasarruf olmaz.” dedi.

“Polisin üzerine bindirilen iş yükü ve yeni gelecek olan iş yükleri de var.” şeklinde konuşan Şahiner, eleştirilerini sürdürdü.

Şahiner, gerekli dönüşümü Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde yapmak ve yaptırmak zorunda olduklarını ifade ederek, sanal bahislerle ilgili yapılan başarılı operasyonlara işaret etti. Şahiner, buralarda çok ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi

- Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, söz alarak eleştirilere yanıt verdi, “Polisimiz şu andaki mevcut kadro sayısıyla üstün bir performans göstermektedir. Devletin temel göstergelerinin de bir tanesi suçlarla müdahale mücadele kapsamında elindeki imkanlara göre üstünde bir başarı gösteriyor. ” dedi.

Kontroller ve alınması gereken tedbirlerle ilgili konuşan Oğuz, bunlarla için ne gerekiyorsa yapıldığını söyledi.

“KKTC'de sanki polisin yetersizliği ve yahut da suçların daha hafif gibi bir algı var. Bunu da ortadan kaldırmakla ilgili hem polis hem Hükümet anlamında da görüşmeler yapıyoruz. Polis Teşkilatı'nın imkan ve kabiliyetinin artırılmasıyla ilgili…” diyen Oğuz, yeni polis alınmasıyla ilgili çalışmaların olduğunu aktardı.

“Polis Teşkilatı kadrosuyla ilgili her yıl alımlar muntazam bir şekilde devam ediyor.” diyen Oğuz, emeklilik hakkı kazanan polis sayısında da artış olduğunu dile getirdi.

Oğuz, polis teşkilatına ellerinden gelen desteği hükümet anlamında da vereceklerini ifade eden Oğuz sözerini şöyle sürdürdü:

“Tabii ki altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi, modern araç gereçlerin alınması ve yeni suç türlerinin ortaya çıkmasından dolayı tedarik edilmesi gereken birçok teçhizatla ilgili de gerek hükümetin bütçesi içerisinde gerek Türkiye Cumhuriyeti ile yapmış olduğumuz işbirlikleri var.”

Oğuz, teknik teçhizatlarla ilgili hükümetin üzerine düşeni yerine getireceğini vurguladı.

Polisin kılık kıyafetleriyle ilgili gereğinin yapıldığını kaydeden Oğuz, uluslara suçlarla mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde İnterpol tarafından kırmızı bültenine arayanların tespiti, yakalanması ve iadesi ile ilgili de polis teşkilatının aktif olarak sürecin içinde yer aldığını kaydetti.

Oğuz, personelin beklentilerinin giderilmesi ile ilgili motivasyonun artırılması, ek mesai ile ilgili taleplerin de Maliye Bakanı’na iletildiğini kaydetti.

Oğuz, polis sayısını arttırılması ilgili de önlerindeki süreçte hükümet olarak üzerlerine düşeni yerine getireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Polis Genel Müdürlüğü bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi görüşülmeye başladı.