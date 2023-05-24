“Mahkeme emri gereğince zanlıların kimlik/seyahat belgeleri polis tarafından teslim alındı ve teminat şartlarını yerine getiren zanlılar serbest bırakıldı”

Polis, iki alkollü şahsı rahatsızlık yaptıkları gerekçesiyle uyaran Özgür Gazete muhabirinin “darp edilip, bıçak çekilerek tehdit edilmesi” olayında, söz konusu zanlıların “serbest bırakıldığına” yönelik basında ve sosyal medyada yer alan eleştirilere yanıt verdi.

Polis, söz konusu şahısları “suçüstü hali gereği” tutuklanarak polis merkezine sevk edildiğini, yürütülen ileri soruşturmada işlemiş oldukları suçlardan dolayı mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandıklarını belirterek, mahkeme emri gereğince zanlıların kimlik/seyahat belgelerinin polis tarafından teslim alındığını ve teminat şartlarını yerine getiren zanlıların serbest bırakıldığını açıkladı.

PGM–Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada; 21 Mayıs 2023 tarihinde, Lefkoşa’da sabaha karşı alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapan iki erkek şahsı, aynı bölgede ikamet eden ve bebeğinin korkup ağladığından dolayı kendilerini uyaran Özgür Gazete muhabirini darp edip, bıçak çekerek şiddet tehdidinde bulunmaları ile ilgili olayda, polisin zanlıların ifadelerini alıp serbest bıraktığı, söz konusu şahısları hapse atmadığı ve kimlik/pasaportlarına el koymadığı yönünde eleştirilere yer verildiği görülmekterdir” denilerek şu açıklamada bulunuldu.

“Bahse konu olayla ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir;

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine derhal olay mahalline intikal eden polis ekibi, söz konusu şahısları suçüstü hali gereği tutuklayarak polis merkezine sevk etmiştir.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, işlemiş oldukları suçlardan dolayı zanlılara dava tebliğ edilmesine müteakip, 23.05.2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlanmışlardır. Mahkeme emri gereğince zanlıların kimlik/seyahat belgeleri polis tarafından teslim alınmış ve teminat şartlarını yerine getiren zanlılar serbest bırakılmıştır.”

Polis ayrıca, zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede çalışma izinli olarak bulunduklarının ve 15 Mayıs 20232ten itibaren Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalıştıklarının tespit edildiğini de belirtti.