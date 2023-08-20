İskele Boğaz’da bir evde Hint keneviri ele geçirildi

Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısı’nda güneyden kuzeye geçmek için sahte sigorta poliçesiyle işlem yapmaya çalışan bir kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre olay dün gece 20.30 sıralarında oldu. Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmek için aracıyla kapıya gelen A.A.W.Y’nin (E-43), görevli memura sahte düzenlenmiş sigorta poliçesi verdiği tespit edildi.

A.A.W.Y. tutuklanırken hakkındaki soruşturma sürüyor.

-İskele Boğaz’da bir evde Hint keneviri

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, dün İskele Boğaz’da M.B.’nin (E-39) kaldığı evde saksı içinde yetiştirilmiş Hint keneviri türü olduğuna inanılan bir bitki buldu.

M.B. tutuklanırken, bitki emare alındı ve soruşturma devam ediyor.