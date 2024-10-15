İŞ KAZASI (GELİŞME)-ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

09.10.2024 tarihinde, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde çalışan Muhammad ASIF (E-35), arıtma tesisi içerisindeki kuyunun temizliğini yaptığı sırada, kuyu üzerindeki sunta tahtayı kaldırıp taşıyacağı esnada kuyu ağzına adım atarak, yaklaşık 3,75 metre derinliğindeki kuyuya düşmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştı.

Adı edilen tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi genel yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14.10.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

YASA DIŞI FİİL VEYA İHMAL SONUCU BİR KİŞİYE ZARAR VERME (GELİŞME)- ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

10.10.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Girne’de Kubbeli Çeşme Sokak’ta, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan M.Y.(E-41), inşaatın üçüncü katından zemin katına doğru yük kaldırma ipi ile inşaat demiri indirdiği esnada, tedbirsizliği sonucu ipten sıyrılan bir inşaat demirinin o esnada inşaatın zemin katında indirilen demirleri almak için bekleyen Muhammad WALEED (E-27)’in başının arka kısmına düşerek ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuş ve M.Y. tutuklanmıştı.

Olay sonucu yaralanan Muhammad WALEED, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14.10.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.A.(E-51) ve H.İ.Ç.(E-26) de tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 14.10.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gazimağusa’da Kale İçi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Y.B.(K-29) ve H.D.E.(K-25)’nin kullanımlarındaki araçta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.Ç.(E-25) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 14.10.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, İskele Boğaz’da, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, J.D.K.(E-58) ve J.A.O.(K-36)’nun kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.







3. 15.10.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gönyeli’de Çamlıca Sokak üzerinde, Gönyeli Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından devriye yapıldığı sırada, kullanımındaki aracın arka ışıkları çalışmadığı için durdurulan Ç.F.(E-40)’nin şüpheli hareketleri sonucu, üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik çubuk tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNMEK

11.10.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefke’de Şehit Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Lefke Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü T.T.P.(E-21)’nin, tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına ısdar olunan KKTC sürüş ehliyetini, Polise ibraz etmek suretiyle belgede adı geçenin kimliğine büründüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SU ÜRÜNLERİ YASASINA AYKIRI HAREKET

14.10.2024 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Yenierenköy’de deniz içerisinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlı ekipler tarafından yapılan kontrolde, iki kişinin kullanımlarındaki tekne ile yetkili makamdan alınmış geçerli su ürünleri avcılık izinleri olmadığı halde, zembil ağ kullanmak suretiyle kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıslara idari para cezası kesilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS(GELİŞME)

12.10.2024 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefke’de sakin Emine AYDOSLU (K-24) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

15.10.2024 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında, Kaan Muhammet BURKAY (E-22) yönetimindeki ZRC 395 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve orta refüjün bordür taşları ile refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra, karşı şeride geçerek yolun sağından çıkıp bir üniversiteye ait çevre duvarına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Kolan British Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.