ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

08.02.2025 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Raif SARİLER (E-63), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

07.02.2025 tarihinde, Değirmenlik’te aniden rahatsızlanması üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak yaşamını yitiren Alican AKYÜZ (E-59)’ün doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve diyabetes meltius kronik” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 08.02.2025 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Güzelyurt’ta gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nun Mevlevi Çemberi mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durulan araçta yolcu olarak bulunan R.D.(E-27)’nin şüpheli hareketleri üzerine, konu araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 09.02.2025 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında, İffet Oruz Sokak üzerinde devriye halinde olan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, park halinde bulunan bir araçta şüpheli olarak görülen iki şahsın kontrol maksatlı yanlarına gidildiği esnada, araçta yolcu olarak bulunan M.E.E.(E-22)’nin polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan maddeleri araçtan dışarıya attığı tespit edilmiştir. Araçtan atılan söz konusu maddelerin yapılan incelemesinde; yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara olduğu tespit edilmiştir. Akabinde konu araçta yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında araçta bulunan M.E.E. (E-22) ve U.Y.(E-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, YARALAMA VE KASTİ HASAR

09.02.2025 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, İskele Long Beach’te, bir ikametgah içerisinde, M.K.(K-41) 212 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu esnada, aynı yerde birlikte yaşadığı arkadaşı M.G.(E-42) ile aralarında yaşanan tartışma sonucu kendisini darp ettiği gerekçesiyle, ikametgah içerisinden almış olduğu bıçak ile M.G.’nin giymekte olduğu ceketi delip hasara uğrattıktan sonra, konu bıçağı M.G.’nin yüzüne doğru gelişigüzel salladığı sırada yanak ve sol kaş bölgesinden konu şahsı yaralayıp vahim zarara uğratmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında M.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.





YANGIN

08.02.2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Alsancak’ta Çağatay Özbirim Caddesi’nde, bir ikametgahın salonu içerisinde, muhtemelen şömine bacasındaki kalıntıların ısınıp tutuşması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu tavan kaplaması osebe, ahşap çıtalar ve 25 adet kiremit yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

08.02.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

08-09 Şubat 2025 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır. Bulundukları araç içerisinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,850 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 38’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 45’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 128’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 370 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 47 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,420 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 239’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak ve 75’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 361 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 34 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,877 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 108’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak ve 148’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 285 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 650 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 47’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 10’u diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 74 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,625 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 123’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak ve 101’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 301 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 62 araç ise trafikten men edilmiştir.

TRAFİK KAZASI

09.02.2025 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Alsancak’ta Salhane Sokak üzerinde, Hazar AŞKER (E-26) 240 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EV 720 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzey kısmında bulunan Alsancak Mezarlığı’nı çevreleyen taş duvara ve mezar taşlarına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altına araç kullanıp trafik kazası yapan Hazar AŞKER tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.