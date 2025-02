ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

09.02.2025 tarihinde, saat 00.40 sıralarında, Lefkoşa - Güzeyurt Anayolu üzerinde, Tahsin YAMANER (E-22), yönetimindeki YM 003 plakalı araç ile çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde, batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, Gönyeli’de faaliyet gösteren Onan Ltd önlerine geldiğinde, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Ahmet Can KEPENEK (E-24)’e çarpıp durmayarak, kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan aracı ile ayrılmıştır. Kaza sonucu, yaya Ahmet Can KEPENEK olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında YM 003 plakalı araç sürücüsü aynı gün saat 05.00 sıralarında Lefke’de tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.