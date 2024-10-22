ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

1. 18.10.2024 tarihinde Güzelyurt’ta, kalmakta olduğu ikametgahın bahçesi içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Niyazi AKŞİT (E-65)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 18.10.2024 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, aracına bindirildiği sırada yaşamını yitiren GKRY’de sakin Loizos KOSMA (E-89)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “By Pass’lı kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

16.10.2024 tarihinde, Hamitköy’de faaliyet gösteren bir işyerinin arkasında muhafaza edilen bir şahsa ait 25 adet galvaniz su borusu, muhtelif ebatlarda kutu profil borusu, 3 adet çanak anten ve 1 adet eski su ısıtıcısı çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.H.A.(E-61) ve N.A.(K-51) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

21.10.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

21.10.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Girne-Tatlısu Ana Yolu’nun 6-7’inci kilometreleri arasında, Nigora JURABOEVA (K-30) yönetimindeki LL 407 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fatma UZMANER (K-22) yönetimindeki LE 257 plakalı salon aracın önünü tıkaması çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle yana doğru savrulan LE 257 plakalı araç, yolun sağında bulunan çelik bariyerlere de çarpıp durmuştur. Yine çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan LL 407 plakalı araç ise, o esnada ana yol üzerinde Tatlısu istikametine doğru seyreden Doğukan ERDOĞAN (E-25) yönetimindeki SB 903 plakalı salon aracın önünü tıkayıp çarpıştıktan sonra yoldan çıkıp, banket içerisinde tavanı üzerine durmuştur. Kaza sonucu yaralanan LL 407 plakalı araç sürücüsü Nigora JURABOEVA, LE 257 plakalı araç sürücüsü Fatma UZMANER ve SB 903 plakalı araç sürücüsü Doğukan ERDOĞAN, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.







ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 358 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

21.10.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,910 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 358 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 11 araç ise trafikten men edilmiş ve 3 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

198’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

56’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

5’i sigortasız araç kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak,

4’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve

70’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.