Eczaneden şampuan çaldığı tespit edilen 22 yaşındaki A.C.(K) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün 13.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eczaneye müşteri olarak giden A.C., 700 TL değerindeki bir şampuanı çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da soygun

Gazimağusa’da bir evde 4 Ocak’ta 19.30 sıralarında yaşanan olayda C.G.(E-26) aralarında önceden husumet olan A.M.S’yi (E-23) darp etti. Aynı gün A.M.S.’yi Gazimağusa’da bulunan başka bir eve çağırıp, G.R.(E-26) ve M.D.(E-25) ile birlikte zorla alıkoyarak darp ettikten sonra, tasarrufundaki cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı çalan, C.G., G.R. ve M.D. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

-Eren Yıldırım bulundu

Gazimağusa’da 8 Ocak’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Eren Yıldırım’ın bulunduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

-Çerçil’in otopsi sonucu açıklandı

Demirhan’da evinde rahatsızlanan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren 71 yaşındaki Nurullah Çerçil’in otopsi sonucunda ölüm sebebinin “abdonimal aort anevrizma rüptürü ve iç kanama” olduğu açıklandı.

-Uyuşturucu tasarrufuna tutuklama

Gazimağusa’da dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.Y.’nin (E-46) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-İkamet izinsiz 14 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 14 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.