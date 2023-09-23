ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

22.09.2023 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mustafa ERYILMAZ (E-68), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

29-30.10.2020 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren Derinalp İletişim isimli iş yerinden muhtelif marka ve modellerde 8 adet cep telefonu ile 2 adet tabletin çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak aranmakta olan A.Z.(E-29), 22.09.2023 tarihinde Girne Turizm Limanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR

1. 21.09.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Minareliköy’de faaliyet gösteren bir spor salonu içerisinde, M.K.(E-18), aralarında yaşanan tartışma sonrası E.T.(16)’ye, tasarrufunda bulunan bıçağı göstererek zarar vermekle tehdit ettikten sonra, kafası ile burnuna vurup söz konusu şahsın burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada M.K.(E-18) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 22.09.2023 tarihinde, saat 01:55 sıralarında, İskele'de, Boğaz Harnup fabrikası önündeki çemberde, N.Y.(E-41) kullanımındaki ticari taksinin şoför mahallinde oturduğu bir sırada, aracın ön koltuğunda müşteri olarak bulunan kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yüzüne yumruk vurulmak suretiyle darp edilmesi sonucu çene kemiği kırılmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu cürümün D.T.G.(E-40) tarafından işlendiği tespit edilerek tutuklanmıştır. Zanlı D.T.G, çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi tarafından, bir ay süreyi geçmemek üzere Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına emir verilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

22.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam dört kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

22.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2120 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 148’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 36’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 71’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 387 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç sürücüsü tutuklanmış, 63 araç ise trafikten men edilmiştir.

TRAFİK KAZASI

1. 23.09.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’ de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Ege ÖRGEN (E-21), yönetimindeki NZ 105 plakalı araç ile 186 mlgr alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tayla Zehra İSMAİL (K-25) yönetimindeki SK 015 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan SK 015 plakalı araç yolun güney kısmında bulunan Palmiye ağacına çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmazken, NZ 105 plakalı araç sürücüsü Ege ÖRGEN tutuklanmıştır. Soruşturma devem etmektedir.

2. 23.09.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu boyunca RD 084 plakalı salon aracı Güzelyurt istikametine doğru 92 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanan Doğan GÜRCE (E-46) seyretmekte olduğu yolun üzerinde bulunan Metehan çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.