ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

02.01.2026 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Mehmet TARİHSEVER (E-78) kalmakta olduyğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

01.01.2026 tarihinde, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Seydi AKAR (E-47)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

02.01.2026 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, M.E.(E-24) ile C.T.O.(E-25)’nun kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

POLİSİ DARP GÖREVİNDEN MEN, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

1. 03.01.2026 tarihinde, saat 00.10 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir restorana ait araç park yeri içerisinde, U.C.U.(E-24) 123 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık yaptığı sırada, yine 94 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olarak bulunan H.Ü.U.(E-26), U.C.U.’yu uyarıp tutukladığı gerekçesiyle yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapmış ve görevli polisi darp edip görevinden men etmiştir. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 03.01.2026 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Girne’de kamuya açık bir yer olan Kurtuluş Caddesi’nde, H.A.(K-38) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık yaptığı sırada, kendisini uyaran görevli polis memurunu darp edip görevinden men etmiştir. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

02.01.2026 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.





ARAÇ YANGINI

02.01.2026 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Girne’de Tayyar Efendi Sokak üzerinde, park halinde bulunan JU 311 plakalı araçta muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor kısmı ile aynı yerde park halinde bulunan MN 180 plakalı aracın sağ ön çamurluğu ve RY 067 plakalı aracın ise sol dikiz aynası yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 02.01.2026 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Şehit Hasan Cafer Sokak üzerinde, Nelli Alexsandrovna DURDINA (K-62) 142 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JD 730 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Dilay BALLI (K-30) yönetimindeki UD 250 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan JD 730 plakalı araç sürücüsü Nelli Alexsandrovna DURDINA, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu olmuş ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 02.01.2025 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Güzelyurtta Akdeniz Sokak üzerinde, Kamil YADED (E-29) 136 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DE 899 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ikametgahın duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Kamil YADED, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE

13 ALKOLLÜ SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

34 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,924 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 347 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

181’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

7’si sigortasız araç kullanmak,

9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

12’si muayenesiz araç kullanmak,

17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si kamu taşıma işletme iznine aykırı hareket etmek,

25’i trafik levha ve işaretlerine uymamak,

2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak,

1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak ve

78’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.