ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 21.11.2025 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Girne’de sakin Barry Michael HARDY (E-75) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam eder.

2. 21.11.2025 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Serdarlı’da sakin Serkan KANMAZ (E-44) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam eder.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE İTHAL VE TASARRUFU

21.11.2025 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in ülkeye giriş yapan Ç.D.(E-30)’ye tepki vermesi üzerine, konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KIBRIS TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ YASASINA AYKIRI HAREKET

20-21.11.2025 tarihleri arasında, Çamlıbel’de F.A.(K-22)’nın sorumluluğundaki bina içerisinde, S.A.(K-33) ve A.K.(K-41)’nin Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde kaydı ve diplomaları olmadığı halde, tıbbi malzeme kullanmak suretiyle müşterilere botoks ve dolgu uygulaması yaptıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

21.11.2025 tarihinde, Girne’de K.B.(K-40)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Polis tarafından yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz olarak toplam 5 kutu botoks ilacı ile 1 adet kullanılmış detoks dolgu enjektörünü kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ÇEVRE YASASINA AYKIRI HAREKET

21.11.2025 tarihinde, İskele’de, K.S.(E-66)’nin kullanımındaki araçta Polis tarafından yapılan aramada, avlanması yasak olup koruma altında bulunan toplam 360 adet ölü pulya kuşu ile satışı yasak olan toplam 72 adet cikla kuşu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahsa idari para cezası kesilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

21.11.2025 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 21.11.2025 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Güzelyurt’ta Şehit Münür Dilaver sokak üzerinde, Yaşar ŞENOZAN (E-76) yönetimindeki BY 895 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Kezban ARSLAN (K-85)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralana yaya Kezban ARSLAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ elinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

2. 22.11.2025 tarihinde, saat 04.30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Hasan AÇIKGÖZ (E-34) 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HA 10 YKU plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan taş duvara çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savulan HA 10 YKU plakalı araç, takla atıp sol şerit içerisinde tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Serhat SIMSIK (E-41), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Araç sürücüsü Hasan AÇIKGÖZ, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.