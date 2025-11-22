Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hülya Özbeşer, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Engelliler Spor Federasyonuna bağlı Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı arasında yapılan protokol hakkında bilgi aktardı.

“Protokol gereği, fizyoterapi ve rehabilitasyon desteği gönüllü olarak verilmeye devam etmektedir” diyen Özbeşer, şunları ekledi: “UKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü protokol bağlamında iki yıldır sporcuların sezon başında performans değerlendirmeleri gerçekleştirmekte, müsabakalarda fizyoterapist desteği ve gerektiğinde de rehabilitasyon destekleri vermekte.”

“Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Miçooğulları ve Dr. Fzt. Batuhan İ. Dericioğlu 19-20 Eylül 2025 tarihlerinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen sınıflamacı kursu’na katılmış olup deneyimlerini sporcular ve takım yönetimi ile paylaşmıştır” ifadelerini kullanan Özbeşer, “Aynı zamanda aktif olarak takımın hem ulusal hem uluslararası müsabakalarda fizyoterapistliğini sürdürmektedirler” dedi.