(Kamalı Haber) - Demirhan'da meydana gelen "Şiddet Kullanma Tehdidi, elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket" suçlarından tutuklanan Ümit Biçek mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Zafer İnce mahkemeye olguları aktardı. Polis, Demirhan'da sakin zanlının 21 Kasım 2025 tarihinde kendisinden ayrılmak istediği gerekçesi ile 20 yaşındaki kız arkadaşına hitabe "eğer benden ayrılırsan seni öldürürüm ailene zarar veririm" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra, defalarca aynı içerikli sosyal paylaşım sitesi Instagram ve sosyal mesajlaşma programı WhatsApp üzerinden mesaj atmak sureti ile elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunduğunu söyledi. Polis memuru, şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti. Polis memuru hem zanlının hem şikayetçinin cep telefonlarının inceleneceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise 'iftiraya uğradığını esas mesaj atıp kendisini tahrik eden kişinin karşı taraf olduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.