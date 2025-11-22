Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis'in Rum basınında yer alan, "Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkün" açıklamalarına yanıt verdi.

Erhürman, “Hristodulidis'in açıklaması benim için yok hükmündedir” dedi.

Dün Hristodulidis ile yaptıkları görüşmede Kıbrıs sorunu ekseninde medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmama konusunda hemfikir olduklarını hatırlatan Erhürman, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bugün, kendisinin ‘Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkün’ açıklaması yer aldı medyada.

Benim dört maddelik metodoloji önerime “ön şart” diyordu Sn. Hristodulidis. Onlar ön şart falan değildi ama bu açıklamasıyla kendisi kabulünün imkansız olduğunu bildiği bir “ön şartı” ortaya koymuş oldu.

Bu adada egemenlik haklarına sahip iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın, “garantör” sıfatını taşımayan devletlerle pek çok askeri anlaşmaya imza atan Sn. Hristodulidis’in bu konuda, böyle bir ön şart ortaya koymaya çalışması abesle iştigal!

Bu adada bir çözüm atmosferine ihtiyaç var dedim. Sn. Hristodulidis’e ve bana bu konuda çok iş düşüyor dedim ve diyorum. Ben bu konuda son derece samimiyim.

Onun için bu aşamada şunu söylemekle yetiniyorum: Sn. Hristodulidis’in yukarıda alıntıladığım açıklaması benim için yok hükmündedir!"