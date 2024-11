ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

02.11.2024 tarihinde, saat 07:10 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Yannick Abang BAIYEE (E-30), kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU VE İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKETTE BULUNMAK

02.11.2024 tarihinde, saat 18:45 sıralarında, Lefkoşa - Küçük Kaymaklı’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından A.A.(E-24)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada; yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet casino üyelik kartı, bir adet iskambil kâğıdı ile 10 Euro nakit para ve yeşil reçeteye tabi olan bir adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU VE İTHALİ YASAKLANMIŞ MAL İTHALİ

02.11.2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Ledra Palas Kara Geçiş kapısında polis tarafından yapılan denetimler neticesinde; GKRY Bölgesinden gelerek KKTC’ye giriş yapan A.Ş.(K-55), Ö.G.(K-62) ve F.G.T.(K-66)’nın tasarruflarındaki poşetlerde yapılan kontrolde KKTC’ye ithali yasak olan toplam 26 kilogram ağırlığında et ile kıyma, G.Y.(K-43)’nin tasarrufunda bulunan poşetlerde yapılan kontrolde toplam 21 kilogram ağırlığında et, O.A.(E-75)’nın tasarrufunda bulunan poşetlerde yapılan kontrolde ise toplam 11 kilogram ağırlığında et tespit edilmiştir. Bahse konu şahısların her birine Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.









YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS

02.11.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Ozanköy’de, Martın John HARRIS (E-43) misafir olarak bulunduğu bir ikametgâhın ikinci katındaki balkonunda bulunduğu bir esnada dengesini kaybederek 3.55 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 02.11.2024 tarihinde, saat 21:50 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesinde, yolun üzerindeki Aram Off Licence isimli market önünde bulunan kaldırım üzerinden yaya olarak yolun karşısına geçmek için sol tarafına baktıktan sonra dikkatsizce ve aniden yola giriş yapan Nazım KILINÇ (E-47), o esnada çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden Rasim DELİKAYA (E-51) yönetimindeki GM 645 plakalı salon aracın sol ön yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Nazım KILINÇ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 03.11.2024 tarihinde, saat 00.15 sıralarında, Gazimağusa’da Aşıklar Tepesi yolu üzerinde, İnanç BİLİNÇLİ (E-29) yönetimindeki GG 660 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü İnanç BİLİNÇLİ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Erkan MUTELA (E-25) kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Erkan MUTELA Acil Serviste kontrol maksatlı müşahede altına alınırken, İnanç BİLİÇLİ ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 308 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ 02.11.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,851 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 308 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 20 araç trafikten men edilmiş, 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

157’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

23’ü trafik ışıklarına uymamak,

7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

3’ü sigortasız araç kullanmak,

4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve

75’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.