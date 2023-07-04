ANİ VE GAYRİ TABİ ÖLÜM (GELİŞME)

1. 01.07.2023 tarihinde, Gönyeli’de kalmakta olduğu otel odasında aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Okan TİRYAKİ (E-30)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 01.07.2023 tarihinde, kalmakta olduğu Lapta Huzur Evinde rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Mithat ATAŞER (E-81)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 03.07.2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İ.K.(E-36) ve T.K.(E-33)’nin tasarruflarında toplam 7 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi, 2 adet cam nargile, öğütücü ve metal kepçe bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan R.G.(E-44) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 03.07.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İ.K.F.K.(E-26)’nin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve metal öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

TEDBİRSİZLİK VE İHMALKARLIK SONUCU YANGINA SEBEP OLMAK

03.07.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan Seralar Bölgesinde, M.B.(E-39) kendisine ait sera içerisinde gerekli önleyici tedbirleri almadan spiral makinesi ile demir kestiği sırada, makineden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, sera içerisinde bulunan 200 metre uzunluğundaki plastik su borusu, aynı bölgede bulunan başka bir seranın üst naylonları ve içerisindeki 4 top damlama lastiği ile 350 metre uzunluğundaki su borusu tamamen, 2 adet nar, 5 adet narenciye ve 2 adet incir ağaçları ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EV YANGINI

1. 03.07.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Dilmurat İBRAHİMOV’un kalmakta olduğu apartman dairesinde, muhtemelen yatak odasında bulunan faal durumdaki çoklu elektrik prizinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yatak odası içerisindeki yatak, dolap, korniş, komodin ve vantilatör ile ikametgah içerisindeki ahşap kapılar yanarak, çıkan ısıdan dolayı ise tüm ikametgahın duvarları islenerek zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

YARALANAN ŞAHIS

03.07.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde bulunan bir apartman dairesinde, Maryan MALMİR (K-39) gaz ocağında yemek pişirdiği sırada, muhtemelen gaz ocağında takılı olan hortumun delinip oluşan gaz kaçağının patlaması sonucu her iki bacağından kısmen yanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Gaz patlaması sonucu, mutfaktaki elektrikli fırının ısı ayar bölümü ile bulaşık makinesinin ön kapak kısmı arızalanmış ve mutfak dolabı süpürgeliği kırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.