Ülke genelinde dün yapılan avcı kontrolleri sonucunda geçerli av ruhsatı olmadığı halde avlandığı tespit edilen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, M.Y.(E-49)’nin kanunsuz olarak Hisarköy bölgesinde ava açık bölgede avlandığının tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor.

- 3 yerde yangın

Polis, dün İskele’de, Tatlısu’da ve Boltaşlı köyünde yangın çıktığını duyurdu.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında İskele’de Onay Fadıl Demirciler Caddesi üzerinde bir süpermarketin alüminyumdan yapılmış deposunda yangın meydana geldi.

Yangında depoda muhafaza edilen yiyecek-içecek ürünleri ile güvenlik kamerası yandı, çelik raflar zarar gördü.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Tatlısu’da tatil köyünde yangın

Tatlısu’da bulunan bir tatil köyünde de dün saat 22.00 sıralarında, ahşap odada elektrik panosu içerisinde elektrik kablolarının ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, odanın tüm iç kaplama tahtası, klima iç ünitesi, çekyat koltuk, mutfak ve elbise dolapları ile elektrik dağıtım panosu yandı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

- Yol kenarında başlayan yangın, ağıla sirayet etti...balya ve ekipman zarar gördü

Boltaşlı köyünün çıkışında bulunan yol kenarında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen yangının ise bölgedeki bir küçükbaş hayvan ağılına sirayet etmesi sonucu 50 adet kare balya, ilaçlama pompası haznesi ve hortumu yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.