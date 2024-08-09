ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 08.08.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, İskele’de yüzmek için denize giren Mıluse VALOSKOVA (K-73), deniz içerisinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp kapak hastalığı, suda boğulma ve asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 31.07.2024 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Mary Ladi MUSA (K-27), iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış ve beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı. Bahse konu şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08.08.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “patolojik beyin kanaması, hipertrofik kalp hastalığı, beyin ödemi ve gelişen komplikasyonlar” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

3. 09.08.2024 tarihinde, saat 06:15 sıralarında, Gaziveren’de, Alsancak’ta sakin Zekeriya SARAÇ (E-51) bulunduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu arkadaşları tarafından götürüldüğü Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılan otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

07.08.2024 tarihinde, saat 11.40 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markette çalışmakta olan G.M.(K-31)’nin sigara satışından tahsil etmiş olduğu toplam 20,000 TL nakit parayı işletme kasasına koymayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK, GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU VE I. DERECEDE ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL

06.08.2024 tarihinde, Gönyeli - Yenikent’de, Belediye Bulvarı üzerinde boş arazi içerisinde park halinde bulunan bir şahsa ait karavan çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak tespit edilen G.S.(E-60), 08.08.2024 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklanmış ve bahse konu şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 103 karton sigara, 7 karton tütün, 1 karton nargile tütünü, 25 karton elektronik sigara tütünü bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada konu şahsın, iki farklı tarihte Akıncılar Bölgesinden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçiş yaptığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.













YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ALKOLLÜ İÇKİ TASARRUFU VE SATIŞA ARZ ETME, MÜZİK YAYIN İZNİ OLMAKSIZIN SES YÜKSELTİCİ ALET KULLANARAK MÜZİK YAPMAK VE KAPAMA SAATLERİNE RİAYET ETMEME

09.08.2024 tarihinde, Girne’de eğlence iş yerlerine yönelik olarak polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; bar olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, yetkili makamlardan gerekli izni olmadığı halde alkollü içki tasarruf edip satışa arz ettiği, müzik yayın izni olmadığı halde ses yükseltici alet kullanmak suretiyle müzik yayın yapıldığı ve işletmeyi saat 01.00’da kapatması gerekirken kapatmayarak izin şartlarına riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

08.08.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam bir kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

09.08.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Ali KURBAN (E-39), yönetimindeki HG 361 plakalı otobüs araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Hurmalı Çembere geldiği esnada, süratini salim hadde indirmeden dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapıp çemberi döndüğü sırada, aracının tekerleğinin çemberin bordür taşına çarpması sonucu sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Shahidul ISLAM (E-23) ile Javaid Javaid (E-44) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.