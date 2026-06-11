Girne ve Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralanırken, 1 sürücü alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 01.30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Arda Oktay (E-21) 64 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FG 170 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Ayhan Kaya (E-47) yönetimindeki TNY 566 ile TPS 229 plakalı salon araçların sağ yan kısımlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan tarafa savrulan TPS 229 plakalı araç ise, o esnada yanında aynı istikamete doğru seyreden Burak Cüvelek (E-24) yönetimindeki TPU 030 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan tarafa doğru savrulan TPU 030 plakalı araç ise, kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına, çöp bidonuna ve bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan çöp bidonu da, o esnada bir marketin park alanı içerisinde park halinde bulunan Ertuğrul Çulha (E-53) sorumluluğundaki YZ 699 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

FG 170 plakalı araç sürücüsü Arda Oktay, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa-Girne ana yolunda da bu sabaha karşı meydana gelen kazada, Ayhan Nazım Dumancı (E-24) yönetimindeki AA 311 V plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan AA 311 V plakalı araç ise, yolun solunda bulunan su kanalına düşüp tavanı üzerine durdu. Kaza sonucu yaralanan AA 311 V plakalı araç sürücüsü Ayhan Nazım Dumancı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.