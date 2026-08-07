Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ile Kıbrıs Türk Esnaf Kefalet Kooperatifi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında “Fizyoterapistlere Yatırım Destek Kredisi” sağlanacak.

K.T. Fizyoterapistler Derneği tarafından yapılan açıklamada, fizyoterapistlerin iş yeri edinmeleri ve mesleki yatırımlarını desteklemeleri amacıyla 3 milyon 500 bin TL’ye kadar yıllık yüzde 20 faiz oranıyla destek kredisi sağlanacağını belirtildi.

Protokol, K.T. Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fzt. Batuhan Dericioğlu ile K.T. Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu tarafından imzalandı.

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dericioğlu, fizyoterapistlerin mesleki gelişimini destekleyecek her adımın önem taşıdığını belirtti.

Sağlanan işbirliğinin sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Dericioğlu, meslektaşlarının yalnızca mesleki haklarının korunması değil, aynı zamanda ekonomik olarak güçlenmeleri ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunabilmeleri için de çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.