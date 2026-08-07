Alsancak Cevizaltı Sokak’ta bugün sabaha karşı saat 01.45 sıralarında K.G.(E-24) ve Ç.A.(E-27) birbirlerini kırık içki bardağıyla darp edip yaraladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, K.G. ve Ç.A. önce aralarında yaşanan tartışma sonucu, elleri ve ayakları ile birbirlerinin vücutlarına vurmak suretiyle birbirlerini darp etti.

Bu sırada, K.G. kırık içki bardağı ile Ç.A’nın yüzüne vurarak sağ kaş ve alın kısmından yaralarken, Ç.A. ise kırık içki bardağını K.G’nin başına vurdu.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı ve olayda yaralan Ç.A. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından beyin ve travmatoloji servisinde müşahede altına alındı.

K.G. ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilerek tutuklandı.