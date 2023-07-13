ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

12.07.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Paşaköy’de sakin Talat ÖZTÜRK (E-61), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (KOKAİN VE HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

12.07.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, C.G.(E-28)’nin tasarrufunda yaklaşık 72 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK

07.06.2023 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranın penceresini açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 1500 TL para çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.D.(E-34) tespit edilerek tutuklanmış olup yapılan ileri sorgulamasında, Gazimağusa’da bir ikametgahtan muhtelif ziynet eşyaları, 3000 TL nakit para ve bir adet cep telefonunu da çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

BİNA AÇMA VE HIRSIZLIK

08.07.2023 tarihinde, Gazimağusa’da, Veteriner Dairesi’ne ait hayvan barınak odasının kapısını açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 4 aylık erkek kedi çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Y.(K-22) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İKAMET İZİNSİZ, KAPATMA SAATİNE RİAYETSİZLİK VE İZİNSİZ MÜZİK YAYINI YAPMAK

12.07.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda;

(1) 5 kişinin ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği,

(2) 1 işletmenin müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı ve

(3) 2 işletmenin kapatma saatine uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İHMALKARLIK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU YANGINA SEBEP OLMAK

12.07.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, bir ikametgahın bahçesindeki havuza ait motor odasının çatısında, M.A.(E-43) gerekli önleyici tedbirleri almadan kaynak yaptığı sırada, kaynak makinesinden atılan kıvılcım kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 25 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, 30 metre uzunluğundaki su borusu ve 4 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar tamamen yanmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

12.07.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Beyarmudu köyünün doğu kısmında bulunan bir arazide, muhtemelen söndürülmeden atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 30 adet zeytin, 5 adet harnup, 10 adet limon, 10 adet incir, 10 adet nar, 5 adet elma, 5 adet armut, 5 adet alıç, 5 adet guafa, 5 adet ceviz, 5 adet mandalin ve 5 adet badem ağaçları, 150 metre uzunluğundaki elektrik kablosunun dış yüzeyi ve 1000 metre uzunluğundaki su hortumu yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZALARI VE TASARRUFUNDAKİ HAYVANIN YARATABİLECEĞİ TEHLİKEYE KARŞI TEDBİR ALMAMAK

12.07.2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Emrah ÖZDEMİR (E-31) 200 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LF 725 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Çatırez Restoran önlerine geldiğinde, o esnada yol içerisinde sağ şeritte başıboş şekilde bulunan eşeğe çarpmıştır. Kaza sonucu söz konusu eşek telef olurken, araç sürücüsü Emrah ÖZDEMİR tutuklanmıştır.

Aynı tarihte aynı yerde, saat 04:10 sıralarında, Kamber Ozan ARSLAN (E-23) yönetimindeki TJU 889 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, daha önce meydana gelen trafik kazasında telef olup yol içerisinde yatmakta olan söz konusu eşeğe çarpmıştır.

Yürütülen ile soruşturmada, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde başıboş şekilde dolaşıp trafik kazalarına sebep olan eşeğin sahibi R.Z.(E-54) aleyhinde, tasarrufundaki hayvanın yaratabileceği tehlikeye karşı gerekli önleyici tedbirleri almamak suçundan yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir .