Dipkarpaz’da ölü olarak bulunan 14 yaban eşeğiyle ilgili polisin geniş çaplı soruşturması sürüyor.Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan otopside eşeklerin av tüfeği fişeğiyle öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.Taşkent Doğa Parkı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşeklerin yakın mesafeden vurularak öldürüldüğü, hayvanların şiddet eylemi sonucunda katledildiği ve hamile bir eşeğin de doğum yapmaya çalıştığı sırada bebeğiyle birlikte öldürüldüğü belirtilmişti.



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