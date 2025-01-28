Güney Kıbrıs’ta Ekologlar Hareketinin “Polemitya” (Binatlı) barajında çevreye zarar verildiği konusunda şikayetlerde bulunduğu belirtildi.

Baraj çevresinde biriken atık suların kötü kokuya sebep olduğunu ve çevre sakinlerini endişelendirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, sıvı haldeki atıkların barajın suyunu kirleterek eko sistem ve su kalitesi açısından ciddi sonuçlara neden olduğunu belirtti.

Yetkili birimlere yapılan şikayet ve başvurulara rağmen sorunun çözülemeyerek büyüdüğünü kaydeden gazete, çevre dairesinin ise yaptığı açıklamada durumun incelendiğini belirttiğini aktardı.

Çevre dairesi yaptığı açıklamada barajdan numuneler alındığını ve dronelarla bölgenin tarandığını belirtirken, cuma günü ilgili tüm paydaşların katımıyla toplantı gerçekleştirileceğini ekledi.