Kyrenia Offroad Derneği'nin (KYOFF) 6. Olağan Genel Kurulu Girne'deki Ersoy Plaza’da yapıldı; başkanloğa Serkan Bolçocuk seçildi.

Açıklamaya göre, yönetim kurulunda Musa Ersoy asbaşkan, Zühtü Cumalıgil sayman ve Hüseyin Dinçer sekreter olarak görev aldı. Murat Aşık ve Fırat Gümüş faal üye olarak yönetim kurulunda yer aldı.

Disiplin Kurulu’nda Avukat Buğra Akter, Avukat Harun Güryel ve Ramadan Kıral görev yapacak. Denetleme Kurulu ise Levent Sönmez, Gökhan Onurlu ve Tamer Ateş’ten oluştu.

Genel kurulda son iki yılın faaliyet raporu ve mali raporu okunup üyelerin onayıyla aklandı. Ardından Serkan Bolçocuk’un başkanlık adaylığı üyelerin onayına sunuldu ve kabul edildi. Yeni yönetim kurulunda Serkan Bolçocuk başkan olarak yer alırken, Musa Ersoy asbaşkan, Zühtü Cumalıgil sayman, Hüseyin Dinçer sekreter, Murat Aşık, Fırat Gümüş ve Hasan Reyhan faal üye olarak görevlendirildi. Disiplin Kurulu, Av. Buğra Akter, Av. Harun Güryel ve Ramadan Kıral’dan oluşurken, Denetleme Kurulu’nda Levent Sönmez, Gökhan Onurlu ve Tamer Ateş görev aldı.

Başkan Serkan Bolçocuk, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, bu yıl üç büyük organizasyon gerçekleştireceklerini duyurdu. “Baja Cyprus,” “24Hr. Offroad Challenge” ve “Afrodisia 2025” organizasyonları için çalışmaların başladığını belirten Bolçocuk, bu yarışların sponsorlarının hazır olduğunu ifade etti. Bolçocuk taslak takvimin belirlendiğini ve kısa süre içinde resmi takvimin açıklanacağını ekledi.

Bolçocuk, açıklamasında yurt dışı organizasyonları ve yeni projelerle ilgili planlarının da yakında duyurulacağını ifade etti. KYOFF’un diğer offroad kulüpleriyle iş birliğinin devam edeceğini vurgulayan Bolçocuk, Kıbrıs’taki offroad topluluğunun birlik ve beraberlik içinde büyümeye devam ettiğini dile getirdi.