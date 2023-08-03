Güney Kıbrıs Polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin Salı akşamı, Polemidya’da ikamet eden 37 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda 669 gram kokain ele geçirdiği bildirildi.

Politis gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, şahsın evine baskın yaptığını; ancak şahsın kokaini alarak kaçmaya çalıştığını, komşusunun evine girerek kokaini fırının içine sakladığını ve gözden kaybolduğunu, sonrasında da gönüllü olarak gidip teslim olduğunu yazdı.

Haberde, şahsın fırına sakladığı kokainin 647 gram olduğu; evinde yapılan aramada ise 22 gram kokain daha bulunduğu kaydedildi.

Gazete, şahsın fırın içine sakladığı 647 gram kokainle bağlantısı olduğunu reddettiğini ve 22 gram kokainin kendisine ait olduğunu söylediğini belirtti.

Şahsın 68 yaşındaki babası ile 65 yaşındaki annesinin de başta gözaltına alındığını, ardından da serbest bırakıldığını yazan gazete, Limasol Kaza Mahkemesi’nin 37 yaşındaki şahıs aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verdiğini kaydetti.