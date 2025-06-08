Rum Üniversite Öğrenci Birlikleri Federasyonu’nun (POFEN) geleneksel olarak gerçekleştirdiği yönetim kurulu seçimine ELAM’ın davet edilmesi tepkiyle karşılandı.

Alithia’nın haberine göre, sağ görüşlü öğrencilerin örgütlü olduğu, DİSİ himayesindeki “Protoporia” isimli öğrenci birliği geçen iki yıl olduğu gibi bu yıl da ELAM’ı kongreye davet etti. Sol görüşlü ve AKEL’e yakın “Proodeftiki” isimli öğrenci birliği itiraz ederek davetin geri çekilmesini istedi.

Protoporia ise ELAM’ın davetini, Rum meclisinde temsil edilen partilerden biri olması gerekçesine bağladı. POFEN Başkanı ve Protoporia Yürütme Komitesi üyesi Savvas Kleanthus kongreye mecliste temsil edilen bütün siyasi partiler davet edilirken “halk desteği alan” ELAM’ı dışlayamayacaklarını, Proodeftiki’nin asıl tepki gösterdiği şeyin ELAM’ın ideolojisi olduğunu söyledi.

POFEN, 16 üniversite öğrenci birliğinin yer aldığı federasyonda 11 kişilik yönetim kurulu için her yıl seçim yapılıyor ve birlikler, aldıkları oy oranına göre yönetim kurulunda temsil ediliyor.

Öğrenci birliklerinin bu seçimlerde aldıkları oylar siyasi partilerin gücü hakkında da gösterge kabul ediliyor. Kongreye, Rum hükümet temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gençlik örgütleri Kıbrıs sorunu, üniversite öğrencileriyle ilgili konular ve ekonomi gibi konularda konuşma yapmak üzere davet ediliyor.