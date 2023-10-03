Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü vesilesiyle ünlü piyanist Rüya Taner konser verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcilik konutunda, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer'in ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü kutlamaları kapsamında konser düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) asıllı piyanist Taner'in eserlerini icra ettiği etkinliğe, Türk Devletleri Teşkilatına üye ve gözlemci ülkelerin Viyana'da mukim temsilcileri ile bazı uluslararası kuruluşların yetkilileri katıldı.

Demirer ve Eler, Nisan 2023'te Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in Viyana'yı ziyaret ettiğine dikkati çekerek, Genel Sekreter'in Viyana'daki uluslararası kuruluşların yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde potansiyel işbirliği alanlarında ortak faaliyetler yürütülmesi imkanlarının ele alındığını vurguladı.

Konserin ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.