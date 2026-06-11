Fileleftheros gazetesi, polisin dün akşam saatlerine kadar konuyla ilgili 42, 44, 45 ve 49 yaşındaki 4 kişiyi tutukladığını ve bu kişilerin dolandırıcılık, tehdit ve yasadışı faaliyetler aracılığıyla kara para aklama suçlarından sabıkası bulunduğunu yazdı.

Gazete, çete oldukları ifade edilen bu kişilerin, 2021-2024 yılları arasında emekli kadından tehditle para aldıklarını kaydederken, içlerinden ikisinin iş adamı olduğunu belirtti.

Haberde, tutuklanan şahısların suç örgütüne katılmak, suç eylemlerine katılmayı kabul etmek, komplo kurmak, kaçırmak ve/veya özgürlüğünden alıkoymak ve maddi kazanç maksadıyla tehdit gibi ağır suçlamalarla bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacakları ifade edildi.