Pile’de yaşanan olaylar konusunun, Akdeniz Parlamenterler Asamblesinin (APA) bir sonraki genel kurulunda ve Rum delegasyonunun talebi üzerine APA yetkililerinin BM Genel Kurulu çerçevesinde yapacağı görüşmelerde tartışmaya açılacağı haber verildi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisinden yapılan açıklamaya dayanarak, Akdeniz Parlamenterler Asamblesindeki Rum heyetin başkanı ve üyesi olan milletvekilleri Andreas Pasiurtidis ile Rita Theodoru Superman’ın geçen pazartesi akşamı Amman’da APA başkanlığının genişletilmiş toplantısına katıldığını yazdı.

APA Başkanı Enaam Mayara’nın kararı üzerine toplantının gündemine kısa süre önce Pile’de yaşanan olaylar sebebiyle Kıbrıs’taki durumla ilgili bir tartışmanın da alındığını yazan gazete, Rum milletvekillerinin yaşanan olayların, Kıbrıs’ta 1974 yılında gerçekleştiği ileri sürülen Türk işgalinden bu yana ara bölgedeki statükonun en ciddi ihlalini teşkil ettiği iddiasında bulunduklarını aktardı.

Gazeteye göre, Rum milletvekilleri, BM Barış Gücü mensupları aleyhinde ileri sürülen organize tehdit ve şiddet içeren eylemlerin uluslararası hukuk temelinde suç olduğunu ve BM’nin tüm ilgili kararlarına aykırı olduğunu öne sürdü.

Alithia gazetesi ise, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun Pile konusuyla ilgili çok sayıda devletin parlamento başkanlarının yanı sıra çok sayıda parlamento örgütlerine mektup göndermesinin ardından APA Başkanı Enaam Mayara’nın toplantı gündemine Pile konusunu aldığını belirtti.

Gazeteye göre, Rum milletvekilleri, APA başkanının Rum Meclis başkanının girişimine hemen tepki vermesinin, Akdeniz Parlamenterler Asamblesinin Kıbrıs’taki durumla sürekli ilgi göstermesinin kanıtı olduğuna işaret etti.