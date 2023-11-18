Pile’deki çalışmaların durmasından 13 gün geçmiş olmasına karşın çalışmaların henüz başlamadığı bildirildi.

Alithia gazetesi: “Pile’de Kısa Bir Ara Uzun Araya Dönüştü” başlığı altında verdiği haberinde, Pile’nin Kuzey batısında, ara bölgede başlayan çalışmaların durmasının üzerinden 13 gün geçtiğini, çalışmaların hala başlamadığını yazdı.

Gazete, Pile’deki çalışmaların, Kıbrıs Rum tarafının ara bölgedeki parselleme çalışmalarına Kıbrıs Türk tarafından gelen itiraz sebebiyle durduğunu belirtirken, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın taraflarla temaslarının ise sonuçsuz kaldığını vurguladı.

Kıbrıs Rum tarafının, ara bölgedeki inşaat, elektrik ve su işleri izinlerinin verilmesinin “Kıbrıs Cumhuriyeti"nin yetkisi dahilinde olduğuna inandığını belirten gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise, bu tür çalışmalar için kendisinin onayının da gerektiğini savunduğunu aktardı.

Haberde ayrıca, Kıbrıs Türk basınında konuya ilişkin yer alan haberlere de yer verildi.