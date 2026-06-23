Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda oto korkuluk çakım işlerinin bugün başladığını bildirdi.

Daire'den yapılan açıklamada, Karayolları Dairesi sorumluluğunda bulunan Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda “1. Etap Oto korkuluk Temini ve Montajı İşleri İhalesi” kapsamında bugünden başlanarak oto korkuluk çakım işleri yapılacağı belirtildi.

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Çalışmalar süresince Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.