Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Ercan Havalimanı’na gelen ve giden yolcu sayısının yoğunluğu dikkate alınarak, gerektiğinde toplam 17 personelin tümü ile, seyahat edecek yolculara muhaceret hizmeti verilebildiğini kaydetti.

PGM’den yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün internet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan bazı basın organlarında; Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında yaşanan elektrik kesintisi sonrasında elektrikli cihazların çalışmadığı, uçuşların aksadığı ve yolcuların ülkeye giriş-çıkış işlemlerini yapması için mevcut 24 kabin olmasına rağmen, sadece 4 kabinde muhaceret memuru çalıştığı için yolcu kalabalığı oluştuğu yönünde haberler yer almaktadır.

Ercan Havalimanı’nın Polis Muhaceret Biriminde bugün, 3 polis memuru ve 14 sivil hizmet görevlisi olmak üzere toplam 17 personel görev yapmaktadır. Havalimanına gelen ve giden yolcu sayısının yoğunluğu dikkate alınarak, gerektiğinde toplam 17 personelin tümü ile seyahat edecek olan yolculara muhaceret hizmeti verilebilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.”