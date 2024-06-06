Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü ekipleri ve Girne Belediyesi Zabıta ekipleri, Sağlık Bölümü, perakende balık satış noktalarındaki denetimlerde işbirliği yapıyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesiyle birlikte, çapraz ve eş zamanlı denetimlerin etkinliği artırıldı.

Yapılan denetimlerde, Su Ürünleri Perakende Satış Yerleri Tüzüğü uyarınca balık ve diğer su ürünlerinin sağlık gereksinimleri bakımından balık perakende satış yerleri arasındaki farklılıkları gidermek ve uyumlu hale getirmek; tüketiciye hızlı, güvenilir biçimde kaliteli ürün arzını garanti altına alırken rekabetin eşit koşullar altında gerçekleştirilmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, her türlü gıdanın sağlıklı ve hijyenik koşullarda tüketicilere ulaşmasını sağlama amacıyla yapılan çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini belirtti. Bakan Çavuş, tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini sağlamak için çalışmaların süreceğini vurguladı.