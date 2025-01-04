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Pentagon: New Orleans ve Las Vegas'taki olaylar hakkından bizden hiçbir destek talep edilmedi
Pentagon sözcüsü: "Kobani’de askeri üs inşa etme planı yok"
#Pentagon
#Las
#Vegas
Timuçin Cansoylu
Editör
04.01.2025 - 17:22
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