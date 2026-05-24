Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Fest 2026, Geçitkale Günay Spor Kulübü tesislerinde dün gece başladı.

Serdarlı-Geçitkale Belediyesi'nden verilen bilgiye göre Spor Fest 2026'nın açılışına Belediye Başkanı Halil Kasım da katıldı. Kasım açılışta yaptığı konuşmada sporun belde halkı için önemini anlattı. Açılışta Geçitkale İlkokulu Okul Korosu ve "Zehra Kulle ve Zumba Kids" sahne aldı.

Voleybol, futbol ve tavla müsabakaları yarına kadar devam edecek, finaller ve ödül törenleri yarın yapılacak. Bu akşam Grup Salt da sahne alacak.