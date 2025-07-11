Pazar günü Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde yapılacak bisiklet yarışı nedeniyle Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu trafik akışına kapatılacak.
Polisten verilen bilgiye göre 13 Temmuz Pazar günü, 06.30-10.30 saatleri arasında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından bisiklet yarışı düzenlenecek.
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Yarış nedeniyle, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Bostancı trafik ışıkları kavşağı ile Cengizköy çemberi arasında kalan kısmı, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.
Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Güzelyurt-Lefke eski ana yolu üzerinden sağlanacak.