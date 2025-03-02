(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Kasti Hasar ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Thierry Wilfrdied Kamta Ngoukedi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nevzat Gün olayla ilgili bulguları aktardı. Gün, huzurda bulunan zanlı Thierry Wilfrdied Kamta Ngoukedi’nin 1 Mart 2025 tarihinde saat 17:45 raddelerinde Lefkoşa da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Kemja” isimli iş yeri içerisinde Lefkoşa da sakin Thierry Wilfrdied Kamta Ngoukedi’nin kendisine uçak bileti kesmediği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu iş yeri sahibi K.Y.A’yı iki eli ile göğsünden ittirip sırtını ahşaptan mamul çiçekliğe vurmasına sebep olup eli ile cinsel organını sıkmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis olayın sonucunda müştekinin çarptığı 500 TL değerindeki bir adet seramik ile 5,000 değerindeki ahşaptan mamul çiçekliğin çatlamasına sebebiyet vererek kasti hasara uğrattığını da mahkemeye aktardı. Polis zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca olay esnasında orada bulunan kişilerden ifade alınacağını, kamera görüntülerinin temi edileceğini belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı patronunun kendisine hakaret ettiğini, aşağıladığını bu nedenle sinirlendiği için bir anlık öfke ile bu suçu işlediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.