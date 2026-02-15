Paşaköy’de park halinde bulunan araçta muhtemelen marş dinamosunda oluşan kısa devrenin alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 04.00 sıralarında Enes Şahan’ın kullanımındaki MK 134 plakalı araçta çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tüm motor ve elektrik aksamları, ön cam, kaput, sağ ve sol ön lastikler jantları ile birlikte yandı.

Çıkan ısı ve dumandan dolayı ise aracın ön göğüs, tavan döşemesi, plastik aksamlar ile sağ ve sol dikiz aynaları da zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.