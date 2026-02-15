Holguin: “Liderlerin halklarını bir kez daha hayal kırıklığına uğratması uzun yıllar sürecek durağanlığa neden olabilir”
Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda seyreden portakal yüklü tırın dorsesinin lastiğinin patlaması neticesinde yangın çıktı.
Polis açıklamasına göre saat 16.00 sıralarında, İnönü - Dörtyol kavşakları arasında Gazimağusa istikametine doğru giden tırdaki, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tır dorsesi, lastikleri ve tırda yüklü portakallar zarar gördü.
Soruşturma devam ediyor.