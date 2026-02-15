Gazimağusa’da aracında aniden rahatsızlanan 34 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre dün saat 13.30 sıralarında Aygün’de yaşayan Cafer Can (E-34) İsmet İnönü Bulvarı’na kullanımındaki araçta aniden rahatsızlandı. Can, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmayan Can’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Soruşturma devam diyor.