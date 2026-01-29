Paşaköy ve Gönyeli'de iki kişi evinde yaşamını yitirdi.

Paşaköy’de sakin Derviş Ayalı (E-52) dün saat 08.00 sıralarında, evinde yaşamanı yitirmiş şekilde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ayalı’nın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Dün akşam saat 23.00 sıralarında ise Gönyeli'de sakin Hanife Azak (K-67) ikametgahında yaşamanı yitirmiş olarak bulundu.

Her iki kişinin de ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.