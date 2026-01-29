Gönyeli’de ATM cihazında unutulan kredi kartını çalarak, kullanan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 02 Ocak, saat 11.00 sıralarında, Gönyeli’de bir şahıs tarafından ATM cihazından para çekildikten sonra cihazda unutulan kredi kartı, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından bulunup alınarak, çalındı.

Çalınan kredi kartından, bin TL akaryakıt alışverişi de yapıldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, olayda zanlı olarak görülen L.Z.(E-53) Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de sarhoşluk ve rahatsızlık

145 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olan Y.Y.(E-35), dün saat 23.50 sıralarında, Girne’de kamuya açık bir yerde, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptı.

Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

- Gazimağusa’da ev yangını

Muhtemelen açık unutulan elektrikli sobanın, önünde bulunan ikili koltuğu, ısıtıp tutuşturması sonucu bugün saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda, bir apartman dairesinin salon odasında, yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucunda, söz konusu ikili koltuk ve muhtelif ev eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise evin tüm duvarları islendi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen beş ikametgah sakini ise, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

-Alkollü sürücü kaza yaptı

Dün saat 18.00 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayol üzerinde,129 miligram alkollü içki tesiri altındaki Şevket Beyazlat (E-59), yönetimindeki DT 468 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, kavşağa geldiğinde durmayıp yoluna devam etmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde güney istikametine doğru seyreden Raşit Evginel (E-50) yönetimindeki YR 784 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, DT 468 plakalı araç sürücü Şevket Beyazlat, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.