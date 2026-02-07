Lefkoşa’da, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde dün akşam meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü yolun kenarında park halindeki araca çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, 147 miligram alkollü olduğu tespit edilen Serkan Çakmakçı (E-29), yönetimindeki VZ 239 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halindeki Emre Orçan (E-38) sorumluluğundaki YB 196 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken VZ 239 plakalı araç sürücüsü Serkan Çakmakçı, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.