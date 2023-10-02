Haspolat’ta dün 15.30 sıralarında, Mihriz Tuncer’e ait park halindeki araç, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Bahçesindeki otları ve çöpleri temizlerken yangına neden oldu…

Gazimağusa’da dün 17.00 sıralarında, N.Ü.(E-45), evinin bahçesindeki kuru ot ve çöpleri temizlemek için yetkili makamdan izinsiz şeklinde yaktı. Büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. N.Ü. aleyhine yasal işlem başlatıldı.

-İş yerinin bahçesinde yangın çıktı

Öte yandan Alsancak’ta dün 13.30 sıralarında “Ege Garden” isimli iş yerinin bahçesinde de yangın çıktı.

Yangında 15 metrekare ebadında naylon branda ve 1,5 metre uzunluğunda plastik boru yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.