Bir öğrencinin hayatını konu alan “Parallel Poles” adlı kısa filmin ilk gösterimi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) yapıldı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, ARUCAD yapımı filmin gösterimi Üniversitenin konferans salonunda yapıldı. Filmin yönetmenliğini ARUCAD Rektör Yardımcısı ve Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç yaptı.

Görüntü yönetmenliğini, ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Ali Azhari’nin üstlendiği 2024 yılı yapımı kısa filmin prodüksiyonunda, Üniversitenin akademisyen ve öğrencileri yer aldı.

Film gösteriminin öncesinde ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi yaptığı konuşmada, “Ekipte yakın çalışma arkadaşlarımın ve öğrencilerimizin yer alması filmi ayrıca daha anlamlı kılıyor. Film, üzerinde her zaman titizlikle düşünmemiz gereken bir hikayeyi konu alıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ederim, festivallerden bol ödüllerle dönmelerini dilerim.” Dedi.

Film gösteriminin ardından moderatörlüğünü ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emrah Öztürk’ün yaptığı, yönetmen İbrahim Dalkılıç ve görüntü yönetmeni Ali Azhari’nin yer aldığı soru-cevap kısmı gerçekleşti.

Yönetmen İbrahim Dalkılıç, “Uzun süredir bu hikayeyi bir filme dönüştürmenin hayalini kuruyordum ve bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Hayatımızın her anında işlenmemiş birçok hikaye ile iç içe yaşıyoruz ve bu hikayeleri kalıcı yapıtlara dönüştürmek için daha çok çabalamalıyız.” dedi.